Bergfex-Analyse 135 Zentimeter: Gerlitzen Alpe hat am meisten Schnee ab­bekommen Kärnten - Weiß, weißer, Gerlitzen Alpe! Rund 135 Zentimeter Schnee liegen derzeit in dem Kärntner Skigebiet. Mehr Schnee gibt es laut Bergfex derzeit nur am Arlberg, am Dachstein Gletscher, der Weissee Gletscherwelt und in Sölden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik

In Kärnten ist die Gerlitzen Alpe jedenfalls ungeschlagener Sieger, wenn es um den meisten Schnee geht. In den vergangenen Tagen ist einiges an Neuschnee in dem Kärntner Skigebiet hinzugekommen. Aktuell werden dort stolze 135 Zentimeter gemessen. Aber auch auf der Petzen, am Katschberg, der Turracher Höhe und am Nassfeld liegen bereits über 100 Zentimeter Schnee. Im Tal dürfte es aktuell am meisten Schnee rund um das Bodental und die Weinebene geben.