Nordwind Trotz Auf­lockerung und Sonne: Es bleibt frostig in Kärnten Kärnten - Am Freitag halten sich weiterhin viele Wolken. Im Laufe des Tages lockert es jedoch auf. Stellenweise greift auch der Nordwind durch. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © Rosie Orasch

Am Freitagvormittag kann es regional noch leicht schneien. Im Laufe des Tages gibt es dann nur mehr einzelne leichte Schneeschauer. Zwischendurch sind dann sogar ein paar Auflockerungen möglich. In manchen Regionen bleibt es den gesamten Tag über frostig. “Die Temperaturen kommen meist über minus 3 bis 0 Grad nicht hinaus. Stellenweise greift Nordwind durch und dann sind bis plus 2 Grad möglich”, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.