Am Freitag Zum Wochenendstart: Leichter Schneefall in der Ober- und Weststeiermark Steiermark - Der Freitag bleibt bedeckt und kalt. In der Ober- und Weststeiermark kann es leicht schneien, im Süden bleibt es trocken. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Der Freitag präsentiert sich bedeckt und kalt. In der Ober- und Weststeiermark kann es immer wieder leicht schneien, im Süden bleibt es frei von Niederschlägen. Der Nordwestwind wird im Tagesverlauf stärker und weht auch in Tallagen teils mäßig bis lebhaft, in höheren Lagen kräftig. “In der Obersteiermark bleibt es ganztags frostig, die Temperatur erreicht nur bis -1 Grad, im teils föhnigen Süden sind bis 3 Grad möglich”, wissen die Experten von der GeoSphere Austria.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.