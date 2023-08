Bergfex-Analyse 240 Zentimeter: Schladming hat am meisten Schnee ab­bekommen Schladming - Weiß, weißer, Schladming! Rund 240 Zentimeter Schnee liegen derzeit in dem steirischen Skigebieten rund um Schladming. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (56 Wörter) Die Oldtimer-Rallye "Planai-Classic" ist seit mehr als zweieinhalb Jahrzehnten ein Besuchermagnet in der steirischen Erlebnisregion Schladming-Dachstein © Planai Classic / Martin Huber

In der Steiermark sind die Skigebiete rund um Schladming jedenfalls ungeschlagener Sieger, wenn es um den meisten Schnee geht. In den vergangenen Tagen ist einiges an Neuschnee in der Steiermark hinzugekommen. Aktuell misst der Schneebericht Dachstein Gletscher / Schladming Ramsau / Ski amade stolze 240 Zentimeter. Aber auch auf der Turracher Höhe liegen bereits über 100 Zentimeter Schnee.