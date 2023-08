Am 28. und 29. Jänner

In Villach macht Hochzeits­messe Lust aufs Heiraten

Villach - Am 28. und 29. Jänner 2023 finden Brautpaare auf der Hochzeitsmesse in Villach, alles was das Herz begehrt. Im schönen Ambiente der Bambergsäle sind mehr als 40 Aussteller vertreten.

von Tanja Janschitz