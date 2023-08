Donnerstagabend

Brand in Spittaler Innen­hof: Feuer­wehr rückte zum Einsatz aus

Spittal an der Drau - Per Sirenenalarm wurden die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Spittal an der Drau am Donnerstagabend, dem 19. Jänner 2023, in die Bahnhofstraße alarmiert.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (192 Wörter)