Donnerstagabend Radfahrer (38) wurde von Auto erfasst: Schwer verletzt Graz, Bezirk Straßgang - Beim Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstagabend, dem 19. Jänner 2023, erlitt ein 38-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (99 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in der Martinhofstraße. Eine 55-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung wollte die Kreuzung mit der Straße „Am Katzelbach“ gerade überqueren. Zeitgleich lenkte ein 38-jähriger Grazer sein Fahrrad auf eben dieser Straße in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß.

Fahrradfahrer schwer verletzt

Dabei stürzte der Fahrradfahrer und kam auf der Fahrbahn zu liegen. “Der 38-Jährige wurde in das UKH Graz eingeliefert, wo ein Bruch des rechten Schulterblattes diagnostiziert und der Mann stationär aufgenommen wurde”, heißt es seitens der Polizei.