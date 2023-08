Schockmoment in Hofstätten

Trotz Voll­bremsung: Zug kollidierte mit LKW

Hofstätten an der Raab - Auf einem Bahnübergang in Hofstätten an der Raab kam es am Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem LKW. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (138 Wörter)