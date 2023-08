Donnerstagabend

Unfall in der Stuben­bergklamm forderte zwei Verletzte

Stubenberg am See - In der Stubenbergklamm kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Sowohl der 21-jährige Lenker als auch sein 17-jähriger Beifahrer wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden.

