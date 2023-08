Lage unter Kontrolle Nach Güterzug-Kollision in Fürnitz: Feuer­wehren rücken langsam ab Fürnitz bei Villach - Aus bisher unbekannter Ursache sind am Freitagmorgen zwei Güterzüge im Industriegebiet von Fürnitz miteinander kollidiert. Sämtliche Feuerwehren der Gemeinde und des Abschnitts standen im Einsatz. Mittlerweile ist die Lage unter Kontrolle. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (233 Wörter) © FF Vassach

Seit Freitagmorgen läuft ein Großeinsatz in Fürnitz: Aus bisher unbekannter Ursache sind dort zwei Güterzüge miteinander kollidiert, einer der beiden Züge hat in der Folge Feuer gefangen. Auf den Aufnahmen ist ein regelrechtes Flammeninferno zu sehen. Die Einsatzkräfte reagierten sofort: “Wir haben den Brand gelöscht und die beiden Lokführer geborgen”, berichtet Einsatzleiter Michael Miggitsch im Gespräch mit 5 Minuten. Beide wurden zum Glück nur leicht verletzt und mittlerweile ins Krankenhaus eingeliefert.

© FF Vassach

60.000 Liter Kerosin ausgetreten

Die Feuerwehren stießen in der Zwischenzeit auf die nächste Herausforderung: Mehrere Kesselwaggons sind im Zuge des Unfalles zur Seite gekippt. In einem davon befand sich Kerosin, ein Erdöl-basierter Kraftstoff, der vor allem im Flugverkehr viel eingesetzt wird. “Rund 60.000 Liter sind ins Erdreich ausgetreten”, erklärt Miggitsch weiter. Den Wehren gelang es den Gefahrenstoffaustritt zu stoppen, über die weiteren Schritte wird nun der Landeschemiker entscheiden. “Dieser ist bereits vor Ort”, so der Einsatzleiter. Für die Feuerwehren ist die Arbeit vorerst beendet. Sie werden nun langsam abrücken.

© FF Faak am See © FF Vassach

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Die Nah- und Fernverkehrszüge der ÖBB werden vorerst umgeleitet, “wobei die Haltestellen Fürnitz und Neuhaus/Gail nicht bedient werden können”, heißt es seitens der ÖBB. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wird zwischen Fürnitz und Neuhaus/Gail ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Dauer der Sperre kann derzeit noch nicht abgesehen werden.

© Leser © Leser © Leser