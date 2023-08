Internationales Lob Top-Platzierungen für zwei Studierende: Wettbewerbs­erfolge an Klagenfurter Privatuni Klagenfurt - Die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik in Klagenfurt verzeichnet internationale Erfolge. Die zwei Studierenden Pia Majerič und Carolin Anna Pichler erreichten bei Musikwettbewerben Spitzenplatzierungen. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (257 Wörter) Pia Majeric © Kaja Kristovič - Kaissa

Querflötistin auf internationalem Kurs

Die Querflötistin Pia Majerič erspielte bei der Beethoven International Music Competition in der Kategorie 18 bis 22 Jahre Gold und erhielt zusätzlich den Sonderpreis für exzellente Technik. Majerič (Jahrgang 2001) belegt im 5. Semestern ein Bachelorstudium an der GMPU in Musikalischer Aufführungskunst (MAK) und Instrumental- und Gesangspädagogik (IGP) in der Klasse von Birgit Brummer. Majerič wird zudem im Sommersemester im Rahmen des Erasmus-Programms an der Hochschule für Musik in Hannover studieren. „Erasmus-Plätze bei herausragenden Professorinnen sind, zumindest für Querflötistinnen rar, deshalb ist es auch etwas Besonderes. Ich freue mich sehr für Pia, dass ihr das gelungen ist“, so Birgit Brummer.

Ein Gespür für bezauberde Klänge

Die Kompositionsstudierende Carolin Anna Pichler erlangte den dritten Platz für Ihr Werk “Dualität in Bewegung” bei der Caneres International Competition Vienna. Die Jury begründete ihr Urteil unter anderem damit, dass es sich dabei um „ein bezauberndes Stück“ handle. Pichler (Jahrgang 1996) studiert seit 2018 bei Thomas Modrej Tonsatz und Komposition an der GMPU und wird ihr Diplomstudium im Sommersemester abschließen. Seit vergangenem Jahr ist sie als Komponistin und Autorin selbstständig tätig und textet sowohl Opernarien als auch für Musiktheater.

Carolin Anna Pichler © Daniel Waschnig

Gütesiegel für Privatuni

Für GMPU-Rektor Roland Streiner zeigt sich über die Erfolge der beiden Studierenden erfreut: „Die beiden Musikerinnen haben mit ihren persönlichen Leistungen überzeugt. Diese sowie andere Top-Platzierungen sind immer wieder ein Gütesiegel der Ausbildungsqualität der künstlerisch-pädagogischen Lehre an unserer Universität.“