Publikumsvoting Stella Ochabauer ist „Meisterin des Jahres" Steiermark - Die Bereitschaft zur Top-Qualifizierung ist bei den Steirerinnen und Steirern ungebrochen hoch: Davon zeugen 596 Meister- und Befähigungsprüfungen, die im Jahr 2022 erfolgreich abgelegt wurden. Landeshauptmann Christopher Drexler, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl sowie Spartenobmann Hermann Talowski (v.r.) und WKO Steiermark Präsident Josef Herk (l.) gratulieren Stella Ochabauer zur Wahl „Meisterin des Jahres".

253 Meisterinnen und Meister (201 Männer und 52 Frauen) konnten ihre Meisterurkunden im Rahmen der feierlichen Meisterbriefverleihung am 19. Jänner im Grazer Stefaniensaal entgegennehmen. Dazu kommen noch 343 Absolventinnen und Absolventen von Befähigungsprüfungen (226 Männer, 117 Frauen). Für WKO-Steiermark- Präsident Josef Herk sind die Zahlen erneut ein Beweis für die Attraktivität des Meistertitels: „Wer wettbewerbsfähig sein und bleiben will, braucht Qualifikation! Jeder Meister und jede Meisterin ist ein ausgewiesener Experte auf seinem Fachgebiet. Das sichert auch die Qualität unserer Betriebe und – was ganz besonders wichtig ist – die Qualität unserer Nachwuchsausbildung. Nur so fließen meisterliches Wissen und Know-how in die Lehre ein.“

Meisterliches Handwerk

Die traditionelle „Meistersparte“ ist das steirische Gewerbe und Handwerk. Dort wird der Großteil aller Meister- und Befähigungsprüfungen absolviert. Im vergangenen Jahr waren dies 253 Meisterprüfungen und 134 Befähigungsprüfungen in insgesamt 36 Berufen. An der Spitze liegen – ebenso traditionell – die Meisterprüfungen bei den Kfz-Technikern (46), gefolgt von den Metalltechnikern (30) und den Tischlern (24). Bei den Befähigungsprüfungen sind die Elektrotechniker (44) Spitzenreiter, danach folgen die Baumeister (21). „Eine Meister- oder Befähigungsprüfung ist ein sichtbarer Qualitätsnachweis für die Unternehmen und damit ein Wettbewerbsvorteil. Die Konsumentinnen und Konsumenten wiederum können sich darauf verlassen, dass sie Arbeit auf Top-Level bekommen. Und mittlerweile stehen Meister und Bachelor auch auf derselben Stufe im Nationalen Qualifikationsrahmen.“

Mit Publikumsvoting zur „Meisterin des Jahres“

Am Abend der Meisterbriefverleihung, die nach zwei Jahren Corona-Pause am 19. Jänner wieder im Grazer Stefaniensaal mit Landeshauptmann Christopher Drexler und Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl über die Bühne gegangen ist, wurde auch der Titel „Meister:in des Jahres“ vergeben. Die Wahl erfolgte, wie bei der letzten Verleihung, durch alle im Saal anwesenden Gäste, die sich via Online-Abstimmung für einen von drei Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden konnten. Die Vorauswahl erfolgte durch eine Jury, bestehend aus Experten der Meisterprüfungsstelle und der Sparte Gewerbe und Handwerk. Die Wahl des Publikums fiel auf Stella Ochabauer. Die Feldbacher Kfz-Technikerin ist bei Autohaus Fink beschäftigt und in ihrer Freizeit nicht nur passionierte Bergrallye Fahrerin mit eigenem Racing-Team, sondern auch Staatsmeisterin im Automobilslalom. Wie es ihr erging, als sie als Meisterin des Jahres aufgerufen wurde? „Ein Wahnsinn, das kann man gar nicht beschreiben, so was muss man einfach selbst erleben“, straht Ochabauer.