AMS-Bilanz Arbeits­losigkeit in Kärnten ist 2022 zurück­gegangen Kärnten - Für das Jahr 2022 liegt die Arbeitslosenquote bei 7,1 Prozent. Kärnten weist damit aber immer noch die zweithöchste Quote nach Wien auf und liegt über dem Österreichschnitt von 6,3 Prozent. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (156 Wörter)

“Der Arbeitsmarkt 2022 ist von einer großen Dynamik geprägt”, fasst es AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig zusammen. “Rund 222.000 Beschäftigte im Jahresschnitt bedeuten gegenüber 2021 eine Zunahme um rund 5.600 Beschäftigte und somit einen Rekordwert für Kärnten. Die Arbeitslosigkeit ist jahresdurchschnittlich um rund 4.000 Personen auf 16.997 Arbeitslose zurückgegangen. Prozentuell am stärksten konnte sie in Hermagor (minus 32,8 Prozent), Spittal an der Drau (minus 25,6 Prozent) und Feldkirchen (minus 22,4 Prozent) abgebaut werden. In absoluten Zahlen verzeichnen wir die höchsten Rückgänge in Klagenfurt und Villach”, so Wedenig. Treibende Branchen seien der Tourismus, die Herstellung von Waren, der Handel, die Arbeitskräfteüberlassung und das Gesundheits- und Sozialwesen gewesen.

Frauen profitierten von positiver Arbeitsmarktentwicklung

Das Jahr 2022 verzeichnet durchschnittlich 16.997 arbeitslos vorgemerkte Personen, also um 18,9 Prozent weniger zum Vorjahresvergleich. Insbesondere Frauen konnten von der positiven Arbeitsmarktentwicklung profitieren. Die Frauenarbeitslosigkeit sank um 22,1 Prozent auf 7.735 Vorgemerkte. Den Rückgang verzeichnen insbesondere die Bereiche Tourismus, Handel und Büro.