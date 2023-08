Zwischen 23. Jänner und 28. Februar Mit der Familien­karte gibt es wieder er­mäßigte Kärnten Cards Kärnten - Für die rund 66.000 Besitzer der kostenlosen Kärntner Familienkarte gibt es gute Nachrichten: Die Familienkarte kooperiert auch dieses Jahr mit der Kärnten Card. Von 23. Jänner bis 28. Februar 2023 kann man sich bei einer von rund 100 Kärnten-Card-Verkaufsstellen in ganz Kärnten das Sommerpaket vergünstigt holen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) #GOODNews © Büro LR.in Schaar

“Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern erspart sich so 107 Euro. Gerade in Zeiten massiver Teuerungen ist die Kärntner Familienkarte ein wichtiges Instrument, um Familien in Kärnten leistbare Freizeitgestaltung in unserem schönen Bundesland zu ermöglichen“, erklärt Familien-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ).

Nutzen für die regionale Wirtschaft

Die Kooperation mit der Kärnten Card bringe allerdings auch einen erheblichen Nutzen für die regionale Wirtschaft: „2022 nutzten die Aktion fast 50.000 Kärntnerinnen und Kärntner – und das für rund 355.000 Besuche bzw. Ausflüge in Kärnten. Das ist eine deutliche Steigerung zu 2021, als rund 39.000 Kärnten Cards ausgegeben wurden“, so Schaar. Dies bestätigt Anton Fasching, Geschäftsführer der IG Kärnten Card: „Gerade in diesen Zeiten, in welchen das Thema Teuerung die Kärntner Familien täglich beschäftigt, ist es wichtig, solche Unterstützungsmaßnahmen zu setzen.“ Im Sommer 2022 betrug die geschätzte Gesamtwertschöpfung der gemeinsamen Aktion beachtliche 6,7 Millionen Euro.