Initiative „Steiermark hilft″:

„Steiermark hilft" ist eine Initiative aus der Zivilgesellschaft zur Unterstützung von Schutzsuchenden in der Steiermark. Das Netzwerk aus Ehrenamtlichen und verschiedenen gesellschaftlichen Initiativen und Vereinen leistet schnell, unbürokratisch und unkompliziert Hilfe. Als private Initiative koordiniert „Steiermark hilft" Quartiergeberinnen und -geber beziehungsweise ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter sowie NGOs, die Vertriebenen aus der Ukraine bei der Suche nach Unterkünften helfen oder die gezielt (Sach)spenden organisieren und Sachleistungen erbringen. „Steiermark hilft" hat unter anderem für mehr als 300 schutzsuchende Menschen eine private Unterkunft vermittelt, Online-Deutschkurse durchgeführt sowie mehr als 100 Ferienwochen für ukrainische Kinder organisiert und finanziert.

Dorothea Blancke:

Dorothea Blancke wurde der Öffentlichkeit in den letzten Jahren durch ihr engagiertes Eintreten für eine humanitäre Behandlung von Flüchtlingen in Österreich und auf Lesbos bekannt, wo sie Unterstützungsprogramme für Flüchtlinge leitet. Mit Hilfe des nach ihr benannten Vereines „Flüchtlingshilfe Doro Blancke" wurden und werden wichtige Hilfsmaßnahmen gesetzt. Doro Blancke stammt ursprünglich aus Oberösterreich, lebt aber seit 16 Jahren in der Steiermark, wo sie sich in der Flüchtlingsbetreuung engagiert. So war sie 2014 - 2016 vor allem in der Betreuung und Begleitung von Flüchtlingen in der Südsteiermark tätig, wo sie von der Lebensmittel- und Kleiderverteilung über Sprachkurse bis hin zur Rechtsberatung die dort in großer Zahl ankommenden Schutzsuchenden unterstützte. Seit 2016 lebt sie in Graz und hat mit der FH JOANNEUM Sprachkurse organisiert, mit der Pfarre St. Andrä Kochkurse und Beschäftigungsprojekte durchgeführt und Schulplätze und Lehrstellen für junge Afghanen und Syrer, von denen sie einige auch in ihre Wohnung aufnahm, erfolgreich vermittelt.

Verein „RosaLila PantherInnen″:

Die RosaLila PantherInnen sind eine gemeinnützige Menschenrechtsorganisation mit ehrenamtlich tätigen Aktivistinnen und Aktivisten. Seit dem Jahr 1991 sind sie Interessensvertretung, Ansprechpartner und Sprachrohr für

die LGBTIQ Community und setzen sich für Gleichstellung und Antidiskriminierung aller Lebensformen auf individueller, politischer und gesellschaftlicher Ebene ein.