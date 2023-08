Verbindlich, übersichtlich & einheitlich Neue Verordnung soll örtlichen Entwicklungs­konzepten mehr Gewicht verleihen Kärnten - Die örtlichen Entwicklungskonzepte (OEK) der Gemeinden bekommen mehr Gewicht: Sie sind nunmehr ausdrücklich in der Rechtsform einer Verordnung ausgestaltet und somit verbindlicher als bisher. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (191 Wörter) © 5min.at

“Das örtliche Entwicklungskonzept der Gemeinde bildet die zentrale Grundlage für die räumliche Entwicklung und die planliche Gestaltung des Gemeindegebietes, sprich, es entscheidet darüber, wie die Gemeinde künftig aussehen wird. Das ist mehr als Grund genug, die Rechtsverbindlichkeit so festzuschreiben”, erläutert Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). Mit dem Inkrafttreten des neuen Kärntner Raumordnungsgesetzes zu Beginn des Jahres 2022 wurden die Gemeinden verpflichtet, binnen fünf Jahren ihre örtlichen Entwicklungskonzepte anzupassen. Mit der neuen Verordnung sollen die Gestaltungsparameter für diese OEKs vereinheitlicht und in die verbindliche Form einer Verordnung gegossen. Fellner: „Die Erneuerung ist in vielen Gemeinden schon dringend notwendig, da viele OEKs bereits mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben und sich seit damals viel getan an“.

Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) © LPD Kärnten/Varch

Förderpaket ins Leben gerufen

Um die Gemeinden dazu zu motivieren, das OEK rasch und vollinhaltlich zu erneuern, hat Fellner ein umfangreiches Förderpaket ins Leben gerufen: Es gibt eine Grundförderung, welche jene begünstigt, die das OEK rasch überarbeiten. “Damit geben wir den Verantwortlichen die Richtung vor und bieten gleichzeitig Anreize, sich mit dem wichtigen Thema Raumordnung und damit der zukünftigen Gestaltung unseres Bundeslandes auseinanderzusetzen”, so der Landesrat.