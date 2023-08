Großeinsatz in Fürnitz

Güterzug-Kollision: Jetzt ist die Unfall­ursache bekannt

Fürnitz bei Villach - Die Ursache, die zu dem Unfall am Bahnhof in Fürnitz geführt hat, konnte sehr rasch geklärt werden. "Der Lokführer eines privaten Bahnbetreibers hat leider ein Haltesignal übersehen", bestätigte ein Zuständiger. Die Folge war, dass der Güterzug einem entgegenkommenden Güterzug in die Flanke fuhr.

