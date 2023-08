Ehrenabzeichen für langjähriges Engagement Ehre, wem Ehre gebührt: Auszeichnung für Peter Gauper in Klagenfurt Klagenfurt - In der Schleppe Eventhalle in Klagenfurt würdigten gestern, Donnerstag 19. Jänner, Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Landeshauptmann Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) und Landesrat Martin Gruber (ÖVP) persönlich den Vorstand der Raiffeisen Landesbank Kärnten Peter Gauper. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (229 Wörter) Grosse Ehrenzeichenverleihung; LR Martin Gruber, LH Peter Kaiser, Peter Gauper und LHStv(in) Gaby Schaunig © LPD Kärnten/Hannes Krainz

„Peter Gauper ist es in all seinen Funktionen bei Raiffeisen gelungen, Raiffeisen bei rauem Wind stabil zu halten und Arbeitsplätze zu sichern“, sagte Kaiser im Zuge der Ehrenzeichenverleihung. Er habe immer Zuversicht ausgestrahlt und sie auch gelebt.

Wohl des Landes immer im Blick

„Gauper ist einer jener, die ein Unternehmen in guten wie in schlechten Zeiten sicher führen können und der für Optimismus und Teamgeist steht. Seine ‘wohltätige und sportliche Ader’ zeichnen sein Engagement und die Unterstützungsbereitschaft in Hinblick auf Sportveranstaltungen oder für die Caritas und Diakonie aus.” sind sich Schaunig und Gruber einig. Laut Kaiser habe Peter Gauper immer weit über den Tellerrand des Unternehmens geblickt und bei all seinen Zielen, Raiffeisen voranzutreiben, immer auch das Wohl des Landes im Auge gehabt.

Weit über das Maß hinaus

Mit dem großen Ehrenzeichen des Landes drücke die Regierung ihre Wertschätzung gegenüber Menschen aus, die viel mehr zu geben bereit sind, als es die Norm verlangt. So habe Gauper nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg der Bank und die Wirtschaftsentwicklung des Landes gesehen, sondern habe seine Funktion auch dafür genützt, Menschen zu helfen wo er nur kann. Sei es im Sport-, Kultur., oder Filmbereich. Wirtschaftlich gelang es Gauper die Raiffeisen Landesbank mit der ehemaligen Raiffeisen Klagenfurt zusammen zu führen, womit er die Schlagkraft des Unternehmens deutlich erhöhte.

