Janos Juvan führt Landesliste an NEOS Kärnten reichen Wahl­vorschlag ein Kärnten - Freitagvormittag haben NEOS ihren Wahlvorschlag für die Landtagswahl 2023 bei der Landeswahlbehörde eingereicht. Janos Juvan führt als Spitzenkandidat die Landesliste der NEOS an. Gefolgt von der Ferlacher Reiseberaterin Julia Jelenik auf Platz 2 und der Klagenfurter Lehrerin Iris Glanzer auf Platz 3.

“In allen vier Wahlkreisen haben wir NEOS engagierte Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und sich dafür einsetzen, dass Leistung sich in Kärnten wieder lohnen muss“, so NEOS-Spitzenkandidat Janos Juvan.

NEOS-Wahlvorschlag für die Landtagswahl 2023 Im Wahlkreis 1 (Klagenfurt, Klagenfurt-Land) kandidiert Janos Juvan ebenfalls auf Platz 1.

ebenfalls auf Platz 1. In Wahlkreis 2 (Wolfsberg, Völkermarkt, St. Veit) geht der Hochbautechniker und NEOS-Regionalkoordinator Michael Holzer aus St. Stefan als Spitzenkandidat voran.

aus St. Stefan als Spitzenkandidat voran. Wahlkreis 3 (Villach, Villach-Land) wird vom Villacher Paul Skedl , Student und Berufsanwärter für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, angeführt.

, Student und Berufsanwärter für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, angeführt. Spitzenkandidat im Wahlkreis 4 (Spittal, Hermagor, Feldkirchen) ist der Gastronom und Gemeinderat Ludwig Gasser aus Spittal.

Unterstützungserklärungen abgegeben

Mit dem Wahlvorschlag haben NEOS auch die Unterstützungserklärungen abgegeben, die in jedem der vier Wahlkreise von den Bürgern einzuholen waren. „Die Gespräche in den vielen Gemeinden Kärntens waren sehr positiv. Sie haben uns darin bestärkt, wie wichtig es ist, dass NEOS die Zukunft des Landes mitgestaltet“, so Juvan.