Kategorie „Wertsteigerung“ Platz 1: Steirische Technologie-Firma holt sich den ALC Award Leoben - Das Technologieunternehmen AT&S konnte sich heuer beim ALC Award in der Kategorie „Wertsteigerung“ den ersten Platz sichern. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (313 Wörter) Andreas Gerstenmayer, CEO AT&S (Mitte) Gerald Reischl, VP Corporate Communications AT&S © ALC/G. Peroutka Die Presse

Als Belohnung für eine bemerkenswerte wirtschaftliche Performance in turbulenten Zeiten durfte AT&S den ALC-Award in der Kategorie „Wertsteigerung“ entgegennehmen. AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer und Kommunikationschef Gerald Reischl waren bei der Veranstaltung in der Wiener Marx-Halle stellvertretend für alle Mitarbeiter:innen auf der Bühne, um die Auszeichnung entgegenzunehmen, die für die exzellente Arbeit und die daraus resultierende wirtschaftliche Performance über mehrere Jahre hinweg verliehen wird. „Jenes börsennotierte Unternehmen zu sein, dessen Wert sich in den vergangenen Jahren am besten entwickelt hat, freut uns besonders. Das ist auch eine Bestätigung für die kontinuierlich exzellente Arbeit des gesamten AT&S-Teams. Unsere Aktionäre wissen, dass sie in ein Unternehmen investieren, das mit seiner für die Digitalisierung essenziellen Technologie auf dem Weltmarkt ständig an Bedeutung gewinnt“, sagte Andreas Gerstenmayer.

ALC-Award

Über die Bühne ging der Wirtschaftspreis der Tageszeitung „Die Presse“ und ihrer Partner KSV1870 und PwC Österreich in der Marx-Halle in Wien. Der ALC-Award wird nicht von einer Jury vergeben, sondern beruht auf einer zahlenbasierten Bewertung. Für die Analyse und Beurteilung werden die jüngsten drei Jahresabschlüsse herangezogen. AT&S konnte mit exzellenter Wertsteigerung während der Pandemiejahre überzeugen und darf sich jetzt zumindest ein Jahr lang zum auserlesenen Kreis von Austria‘s Leading Companies zählen.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Leiterplatten und IC Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte Mobile Devices Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben und Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High End Produktionsstätte für IC Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia, errichtet. Das Unternehmen beschäftigt etwa 15.000 Mitarbeiter.