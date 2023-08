Masterprojekt gegen Wohnungslosigkeit Spendenaktion für Jugendliche in Not Kärnten - Studierende des Masterstudiums Soziale Arbeit an der Fachhochschule Kärnten setzen sich für junge Menschen ohne festen Wohnsitz ein. Jede weitere Unterstützung ist herzlich willkommen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) Fiorella Seppele, Marie-Christin Danko (Teamleitung JUNO Villach), Andrea Kamnik, Beate Schäffer (vlnr) © Fiorella Seppele

Studierende des Masterstudiums Soziale Arbeit der Fachhochschule Kärnten haben sich dem Thema Wohnungslosigkeit von Jugendlichen in Kärnten angenommen. Im vergangenen Jahr wurden Gipsabdrücke von jungen Menschen gemacht, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind und die Angebote der Jugendnotschlafstellen (JUNOs) in Klagenfurt und Villach in Anspruch nehmen müssen. Diese Gipsabdrücke wurden im Rahmen des Villacher Sozialadvents ausgestellt und somit konnten Spenden für die Jugendnotschlafstellen gesammelt werden. Am 19. Jänner konnten insgesamt 1000 € an diese in Klagenfurt und Villach übergeben werden.