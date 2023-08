Neue Leitung Kunsthaus Graz startet mit spannendem Programm ins Jubiläumsjahr Graz - Mit sieben Ausstellungen und einer neuen Leiterin präsentiert sich das Kunsthaus Graz im Jubiläumsjahr. von Anja Mandler 4 Minuten Lesezeit (522 Wörter) Marko Mele (wissenschaftlicher Direktor UMJ), Günter Riegler (Kulturstadtrat), Andreja Hribernik (Geschäftsführerin Kunsthaus Graz), Katrin Bucher Trantow (Chefkuratorin), Christopher Drexler (Landeshauptmann) © Kunsthaus Graz/J.J. Kucek

Das Kulturhauptstadtjahr 2003 war auch das Geburtsjahr eines der architektonischen Wahrzeichens der Stadt. Das Kunsthaus diskutiert seither in seinen Ausstellungen und Projekten aktuelle gesellschaftliche Fragen, es initiiert die Entstehung neuer Kunstwerke und verwirklicht vielfältige Vermittlungsprogramme und Veranstaltungen. Seit 1. Jänner 2023 zeichnet Andreja Hribernik – die neue Leiterin des Hauses, welche die Expertinnen-Kommission im vergangenen März überzeugte – für das Haus verantwortlich. Im Jubiläumsjahr erwartet die Besucherinnen ein bemerkenswertes Ausstellungsprogramm.

Programmpunkte

Den Start machen die Ausstellungen Isa Rosenberger – Schatten, Lücken, Leerstellen und die Ausstellung Ingrid Wiener, Martin Roth – Von weit weg sieht man mehr im Februar. Erstere, unter der Kuratorenschaft der ehemaligen Leiterin Barbara Steiner und Alexandra Trost, zeigt filmisch-installative Arbeiten und begibt sich auf Spurensuche, um dem Verborgenen, Verdrängten und Vergessenen Raum und Sichtbarkeit zu geben, zumeist feministischer Frauengeschichte. Dabei verbindet Rosenberger das Körperwissen ihrer weiblichen Protagonistinnen, deren persönliche, aber auch generationsprägende Erlebnisse mit gesellschaftspolitischen Ereignissen in Vergangenheit und Gegenwart. Im Space01 erwartet die Besucherinnen eine Ausstellung zweier Künstlerinnen aus unterschiedlichen Generationen, die sich in ihren konzeptuellen Ansätzen ergänzen. Die eine webt, was sie sieht, sie zeichnet und schreibt, was sie träumt, macht Fotos aus dem Flugzeug und ist berühmt für ihre Küche. Der andere, eine Generation jünger, beginnt mit der Malerei, weitet sie aus, baut Landschaften und widmet sich der Konzeptkunst und Minimal Art aus der Perspektive alles Lebendigen. Teppiche, bewachsen mit Gras, Schnecken in Donald Judd, Enten vermessen das Studio. Was beide eint, ist der inkludierende und ewig staunende Blick aus der Distanz.

Anna Spanlang – Baby better have my menstruation.

Im Frühling beherbergt das Kunsthaus Graz mit Anna Spanlang – Baby better have my menstruation. I ain’t no museum ein Kooperationsprojekt der Diagonale´23. Anna Spanlang zeigt in einer mehrteiligen, ortsspezifischen und interaktiven Intervention im Kunsthaus Graz neue Arbeiten aus ihrer kollaborativen Filmpraxis. Sie ist die Autorin des Trailers der Diagonale’23, der im Vorfeld und während der Diagonale in den österreichischen Kinos zu sehen sein wird und in fließendem Zusammenhang mit der Ausstellung Baby better … im Kunsthaus Graz steht.

Körper und Territorium – Grenzübergreifende Dialoge.

Eine Kooperation mit MSU Zagreb basiert auf einem kuratorischen Austauschprogramm zwischen dem Muzej suvremene umjetnosti (MSU) Zagreb und dem Kunsthaus Graz. Diese Schau versammelt mehr als 30 Positionen und rund 100 Arbeiten, die exemplarisch – nach der These der beiden Kuratorinnen Jasna Jakšić und Radmila Iva Janković – zwei vorherrschende Tendenzen abbilden, welche die zeitgenössische Kunst in Österreich bis heute prägen: radikale Performance und feministisches Erbe, das jenen eine Stimme gibt, die zum Schweigen gebracht werden – Frauen, queeren Menschen, Migrant*innen, Geflüchteten.

Plamen Dejanoff – Heritage Project

Parallel dazu wird im Space01 Plamen Dejanoff – Heritage Project zu sehen sein. Die Einzelausstellung zeigt neue, kunsthandwerklich präzise recherchierte Arbeiten, die einem gemeinsamen europäischen Kulturerbe nachgehen. Der österreichisch-bulgarische Künstler, bekannt geworden mit Arbeiten spekulativer Identitäten und Autorschaften, greift für Heritage Project auf seine persönliche Geschichte eines paneuropäischen Lebens zurück. Er stellt anhand des Familienerbes – postkommunistisch an die Familie zurückgefallen – die Frage nach den Grenzen des Besitzes von architektonischem, künstlerischem und handwerklichem Wissen