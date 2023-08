15-Minuten-Gratisparken

5-minütige Toleranz­zeit: Ab 30. Jänner gelten diese Neuer­ungen beim Parken

Klagenfurt - Ab Montag, 30. Jänner, treten in Klagenfurt Änderungen der Kurzparkzonengebühren- und Parkgebührenverordnung in Kraft. Die erste Parkstunde wird dann um die Hälfte günstiger: 90 Cent statt 1,80 Euro. Jede weitere halbe Stunde kostet – wie schon jetzt – 90 Cent. Der Tagestarif von maximal sieben Euro in den gekennzeichneten Parkstraßen bleibt unverändert.