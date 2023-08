SPÖ reicht Dringlichkeitsantrag ein Aus­bau der Uni Klagen­furt: Finanzierungs­zusage noch aus­stehend Klagenfurt - Eine Erweiterung der Alpen-Adria-Universität ist geplant. Planungsentwürfe stehen schon fest. Allerdings ist eine Finanzierungszusage seitens des Bundesministeriums noch ausstehend. Aus diesem Grund reicht die SPÖ einen Dringlichkeitsantrag ein und fordert den geplanten Ausbau nicht auf die lange Bank zu schieben. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (279 Wörter) © Bettina Nikolic Artikel zum Thema Erweiterung der Alpen-Adria-Universität: Der Entwurf steht nun fest

Die Alpen-Adria-Universität soll erweitert werden. Planungsentwürfe hinsichtlich des Ausbaus der Klagenfurter Universität liegen bereits vor – 5 Minuten berichtete. Um rund 5.000 Quadratmeter soll die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt wachsen. Platz, den die Bildungseinrichtung brauche, um Studierenden als auch Lehrenden ein modernes und professionelles Umfeld für die Wissenschaft zu bieten, heißt es in einer Aussendung der Stadt Klagenfurt.

Finanzierungszusage noch ausstehend

Allerdings sind hinsichtlich der Finanzierung des Umbaus noch einige Fragen offen. Eine Finanzierungszusage seitens des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung steht noch aus, wie SPÖ-Bildungssprecher Landtagsabgeordneter Stefan Sandrieser in der heutigen Sitzungen des Kärntner Landtags verdeutlichte.

Zusage könnte sich Jahre hinauszögern

“Investitionen in die Bildung sind direkte Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Bildung braucht aber auch buchstäblich Raum. Neben einer entsprechenden Finanzierung der pädagogischen Landschaft in Österreich und der Österreichischen Hochschulen und Universitäten fordern wir darum von der Bundesregierung, dass sie den geplanten Ausbau der Universität Klagenfurt rasch ermöglicht. Denn aktuell gibt es zwar Planungsentwürfe, aber noch keine Finanzierungszusage des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und mit einer solchen Zusage ist vor 2025 oder 2026 nicht zu rechnen. Für uns ist das zu spät”, kritisierte Sandrieser. Mit dem Appell “Ausbau der Alpen-Adria-Universität nicht auf die lange Bank” zu schieben, ruft der SPÖ-Landtagsabgeordnete Bildungsminister Martin Polaschek zum Handeln auf.

Dringlichkeitsantrag einstimmig beschlossen

Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag der SPÖ untermauert diese Forderungen und wurde in der heutigen Sitzung des Kärntner Landtags jedenfalls einstimmig beschlossen. “Der einstimmige Beschluss des Kärntner Landtags ist ein starkes Signal. Wir werden uns weiter für den Ausbau einsetzen”, so Sandrieser abschließend.