In Fürnitz kollidierten am heutigen Freitagmorgen zwei Güterzüge miteinander. 5 Minuten berichtete. Gegen 4 Uhr morgens wurde der Anrainer *Günther vom Aufprall geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sah er den Zug im Nachbargarten liegen. Die Wagons standen in Flammen. Günther überkamen die schlimmsten Befürchtungen: “Mein erster Gedanke war nur ‘wie geht es dem Lokführer’.” Sofort kontaktierte er die Feuerwehr und eilte zum Verletzten.

Versucht Windschutzscheibe einzuschlagen

“Zum Glück war der Lokführer ansprechbar. Mit einer Warnweste hat er mir gezeigt, dass es ihm gut geht”, schildert der Ersthelfer im Gespräch mit 5 Minuten. Kurz darauf soll auch schon eine Polizeistreife eingetroffen sein. Gemeinsam mit den Beamten versuchte Günther die Windschutzscheibe des Güterzuges einzuschlagen, um den Lokführer zu retten – leider vergeblichst. Erst durch Eingreifen der Feuerwehr konnte der Verletzte aus der Kabine befreit werden.

“Man muss einfach handeln. Es geht um einen Menschen”

Durch sein Handeln hat Günther wahrlich Zivilcourage bewiesen. Keine Sekunde zögerte er, um dem Lokführer zu Hilfe zu eilen. “Wenn so etwas geschieht, muss man einfach einen klaren Kopf bewahren und handeln. Immerhin geht es um einen Menschen”, fasst der Ersthelfer zusammen. “Zum Glück ist wirklich nur ein Sachschaden entstanden. Wäre die Lok zehn Meter weiter gelandet, hätte sie die Garagen und wahrscheinlich noch mehr getroffen”, so Günther. Alles in allem zeigt sich Günther äußerst erleichtert, dass beide Lokführer nur leicht verletzt wurden und dass auch den Anrainern nichts geschehen ist.

*Der Name wurde von der Redaktion geändert.