Prognose fürs Wochenende Am Samstag wird es in der Steiermark frostig Steiermark - "Bei kräftigem, eiskaltem Wind aus nördlichen Richtungen verläuft der Samstag in der Obersteiermark frostig und zum Teil tiefwinterlich", sagen die Wetterexperten der GeoSphere voraus. von Anja Mandler

Insbesondere zwischen Ausseer Land und Mariazeller Land soll es anhaltend bis zum Abend schneien. Die Temperaturen erreichen dabei wohl maximal -1 Grad, durch den Wind fühlt es sich jedoch deutlich kälter an. “In der Mur-Mürz-Furche kommen ebenfalls ein paar Schneeflocken an, hier und weiter im Süden kann der Nordwestwind die Wolken aber auch immer wieder auflockern”, so die GeoSphere. Im Süden wird es hingegen meist niederschlagsfrei bleiben. Die Temperatur im Süden soll bis zu +4 Grad erreichen. Auch hier sorgt der Wind dafür, dass es sich kälter anfühlt.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.