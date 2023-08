Seit Anfang der Woche

Libro-Filiale in der Klagenfurter Innen­stadt geschlossen

Klagenfurt - Bereits seit 16. Jänner diesen Jahres hat die Libro-Filiale in der Klagenfurter Innenstadt geschlossen. Mit einem Zettel an den Glasscheiben werden die Kunden auf Filialen in der Nähe verwiesen.