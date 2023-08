Zweifacher Weltmeister Kärntner Kajak-Legende im Alter von 71 Jahren ver­storben Kärnten - Die Kärntner Kajak-Legende Norbert Sattler ist erst kürzlich im Alter von 71 Jahren verstorben. Zwei Weltmeistertitel gewann Sattler zu Lebzeiten. 1972 holte sich der Kärntner bei den Olympischen Sommerspielen in München beim Kanuslalom die Silbermedaille. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) SYMBOLFOTO © Montage: Thomas Kaiser/ pexels.com

Norbert Sattlers Sportkarrieren ist von zahlreichen Erfolgen geprägt. 1971 gewann die Kajak-Legende in der Mannschaftswertung den Weltmeistertitel. Im Jahr darauf trat er in München bei den Olympischen Sommerspielen an – hier gewann Sattler die Silbermedaille. 1973 holte er sich dann erneut den Weltmeistertitel, dieses Mal in der Einzelwertung. In der Zeit danach war der Kärntner dann weltweit als Kajaktrainer tätig. Auch betrieb er in Klagenfurt eine Kajakschule. Wie die “Krone” berichtet, ist der Kärntner nun im Alter von 71 Jahren verstorben.