Olga Voglauer als Spitzenkandidatin Landtags­wahl: Grünen starten in den Wahl­kampf Klagenfurt - Im März stehen die Landtagswahlen an. Ab sofort starten nun auch die Grünen Kärnten in den Landtagswahlkampf. Dies wurde im Zuge des "Grünen After Work" bekannt gegeben. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) © Die Grünen Kärnten

Die Landtagswahlen stehen im März an. Mit dem “Grünen After Work” sind nun auch die Grünen Kärnten heute offiziell in den Landtagswahlkampf gestartet. Unterstützt von Vizekanzler Werner Kogler und Justizministerin Alma Zadic hat Spitzenkandidatin Olga Voglauer in einer Rede die Bedeutung des Klimaschutzes und der Energiewende in Kärnten in den Fokus gerückt.

© 5min.at © 5min.at © Die Grünen Kärnten

“Zuhören, aufeinander zugehen und Möglichkeiten anbieten”

„Wir haben jetzt seit fast einem Jahr Krieg in Europa und erleben eine Energiekrise mit all ihren Konsequenzen. Das bereitet den Menschen Sorgen und Ängste – sie fragen sich, wie es weitergehen wird. In dieser Situation müssen wir uns fragen, wie wir Politik machen. Für mich ist klar, dass es Zuspruch und aufrichtige Anteilnahme für verschiedene Bedürfnisse braucht. Das heißt für unsere politische Tätigkeit neue Formate der Teilhabe zu etablieren und partizipative Prozesse im Austausch mit den Menschen als neue Selbstverständlichkeit zu verstehen. Also einfach gesagt – zuhören, aufeinander zugehen und Möglichkeiten anbieten, an der Gestaltung unserer Gesellschaft teilzunehmen“ so Voglauer in ihrer Rede.