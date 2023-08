Landtagswahl 2023 Team Kärnten: Gerhard Köfer läutete Wahl­kampfphase ein Velden - Am Freitagabend ging der Wahlkampfauftakt des Team Kärnten im Casineum Velden über die Bühne. Team Kärnten-Chef und Spitzenkandidat Gerhard Köfer läutete mit einer Rede vor über 400 Gästen die Wahlkampfphase für seine Bewegung ein. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) © 5min.at

Team Kärnten-Chef und Spitzenkandidat Gerhard Köfer stellte auch beim Auftakt, der unter dem Titel „#HOFFNUNG2023“ begangen wurde, neuerlich den Landeshauptmann-Anspruch: „In den aktuellen Krisenzeiten brauchen wir keine politischen Versuche. Ich bin kein Experiment. Bei mir wissen die Bürger unseres Landes, was sie sich von mir erwarten können und was sie bekommen. Nämlich eine ehrliche, verlässliche und bürgernahe Politik mit Handschlagqualität.“ Köfer formulierte diverseste Zukunftsaussagen: „Wir dürfen in Kärnten nicht länger Schulden vererben, sondern müssen unserer Jugend Chancen bereiten. Die Armut darf die Politik nicht weiter kaltlassen. Kein Kärntner soll mehr frieren oder hungern müssen.“ Es sei Zeit für Veränderungen, heißt es.