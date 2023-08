Kärnten Bonus Plus 2023 Bis zu 600 Euro Bonus: Diese Kärntner haben bald mehr Geld am Konto Kärnten - „Mehr als 42 Millionen Euro wird das Land Kärnten für den Kärnten Bonus Plus zur Verfügung stellen – das ist eine nie dagewesene finanzielle Unterstützung für unsere Bevölkerung in dieser Teuerungswelle“, betonte Sozialreferentin Beate Prettner diese Woche nach der außerordentlichen Regierungssitzung. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (350 Wörter) © Montage: 5min.at/pixabay

Im Vergleich zum geplanten Kärnten Bonus 2023 wird noch ein „großes Schäuferl“ nachgelegt: „Der Bund wird den Ländern 450 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Für Kärnten sind das 28,3 Mio. Euro, die privaten Haushalten als Beihilfen im Bereich Heizen/Energie/Wohnen ausbezahlt werden sollen. Diese Summe legen wir auf unseren Kärnten Bonus drauf: Wir erhöhen zum einen die Auszahlungssumme auf 600 Euro und erweitern zum anderen die Einkommensgrenzen“, so Prettner. „Rund 70.000 Haushalte in Kärnten – also rund ein Drittel aller Kärntner Haushalte – werden den Kärnten Bonus Plus 2023 in Höhe von 600 Euro beziehen können.“

Wer bekommt wie viel?

Die Einkommensgrenzen (netto, ohne Sonderzahlungen, ohne Zusatzzahlungen wie Alimente, Pflegegeld, Kinderbeihilfe, Wohnbeihilfe etc.) für den Kärnten Bonus Plus 2023 sind: Alleinstehende: 1.600 Euro (statt Kärnten Bonus 2023: 1.460); Haushalte mit zwei volljährigen Personen: 2.400 Euro (statt 2.200); Zuschlag für jede weitere Person (Kind oder Erwachsener): 400 Euro; bei Alleinerziehenden erhöht sich der Zuschlag für jede weitere minderjährige Person auf 700 Euro (statt 400), informierte die Sozialreferentin.

Wie wird ausgezahlt?

„Jene Haushalte, die bereits den Kärnten Bonus 2022 bekommen haben, oder seit 2022 erstmals eine Sozialleistung des Landes beziehen, erhalten den Kärnten Bonus Plus 2023 automatisch! Und zwar in vier Tranchen: Ende Jänner: 100 Euro, Anfang Feber: 300 Euro, Anfang März: 100 Euro, Anfang April: 100 Euro“, sagte Prettner. Jene Haushalte, die einen Antrag zu stellen haben (entweder online oder mithilfe ihrer Hauptwohnsitzgemeinde), weil sie den Bonus nicht automatisch erhalten, aber unter die Einkommensgrenzen fallen, erhalten den Bonus dann ab der Bewilligung. Zum Beispiel in drei Tranchen: Feber: 400 Euro, März: 100 Euro, April: 100 Euro.

Rechenbeispiele

„Kärnten unterstützt mit dem Kärnten Bonus Plus 2023 bis tief hinein in den Mittelstand. Das wird anhand von Rechenbeispielen sehr deutlich“, betonte Prettner. Die Sozialreferentin versicherte: „Sollten nicht alle bezugsberechtigten Haushalte die Unterstützung abholen, werden die Restmittel für zielgerichtete Zusatzförderungen eingesetzt – zum Beispiel für familienpolitische Maßnahmen. Doch ich appelliere an alle Kärntnerinnen und Kärntner, diese so wichtige Unterstützung ‚abzuholen‘: Bitte stellen Sie einen Antrag!“ Anträge sind übrigens bis 30. April 2023 möglich.