Verhaltener Blick in die Zukunft Zahlen zeigen: Kein gutes Jahr für Klagenfurter Betriebe Klagenfurt - Auch wenn die Geschäftsaussichten getrübt sind: Die Unternehmer der Landeshauptstadt richten den Blick mit Zuversicht nach vorne. Das ergibt die erstmals durchgeführte Konjunkturumfrage der Wirtschaftskammer. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (349 Wörter) © Daniel Kattnig/stock.adobe.com

Konjunkturumfragen sind in der Wirtschaft an sich nichts Neues. Neu ist eine solche Bestandsaufnahme allerdings für die Klagenfurter Unternehmer, die erstmals von der Bezirksstelle Klagenfurt der Wirtschaftskammer Kärnten befragt wurden. Das Ergebnis sind Problemzonen aus allen Sparten, ein konjunkturelles Stimmungsbild und oftmals auch schon Lösungsvorschläge, die heute anlässlich der ersten Klagenfurter Wirtschafts- und Konjunkturkonferenz der Stadtregierung präsentiert wurden.

Blick nach vorne

Der wirtschaftliche Ausblick der Unternehmer bildete die Grundlage der Konferenz – und der ist für Jahr 2023 sehr verhalten: Es wird heuer deutliche Risse in der Konjunktur geben. Auch wenn die Zeiten gerade nicht die einfachsten sind, „es gilt, den Blick nach vorne zu richten, die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, den Standort zu stärken und die Klagenfurter Unternehmer bestens zu unterstützen“, so Franz Ahm, Obmann der Bezirksstelle Klagenfurt der Wirtschaftskammer Kärnten.

75 Prozent von Energiekrise betroffen

Im Erhebungszeitraum zwischen Mitte Dezember 2022 und Anfang Jänner 2023 nahmen insgesamt 200 Betriebe aus der Landeshauptstadt an der Konjunkturumfrage teil. Demnach erwarten in den kommenden zwölf Monaten 22 Prozent der Klagenfurter Unternehmen in Hinblick auf Gesamtumsatz, Investitionen und Auftragslage eine negative Geschäftsentwicklung. Die Gründe dafür sind vielfältig: Neben den hohen Energie- und Rohstoffpreisen sind es auch Lieferkettenprobleme, die große Sorgen bereiten. „Aber auch der Arbeits- und Fachkräftemangel sowie die Arbeitskosten im Allgemeinen werden für die nächsten zwölf Monate als große Herausforderung gesehen. Sie treffen die Betriebe sämtlicher Branchen und Größenklassen“, so Ahm. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: So geben drei Viertel der befragten Unternehmen an, von der Energiekrise betroffen zu sein.

Das letzte Jahr in Zahlen

Bereits die vergangenen beiden Jahre waren geprägt von Höhen und Tiefen der Konjunktur. Der Sommer 2021 war auf einem sehr hohen Niveau, danach folgte wieder pandemiebedingt eine Eintrübung der Wirtschaft. Dazu kamen Anfang 2022 erste Anzeichen eines globalen Konjunkturabschwunges. Diese Abwärtsbewegung zeigte sich im Privatkonsum erst gegen Ende 2022. So ist der Gesamtumsatz bei den Unternehmen in Klagenfurt um 12 Prozent eingebrochen (kärntenweit: minus 7 Prozent), der Exportumsatz ist um 6 Prozent gestiegen, das Investitionsvolumen um 34 Prozent zurückgegangen.