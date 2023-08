Im 72. Lebensjahr Kärntner Olympia-Sportler verstorben: "Er war eine Legende" Klagenfurt - Norbert Sattler hatte bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München die Silbermedaille im Wildwasserslalom gewonnen. Der Klagenfurter ist am Donnerstag im 72. Lebensjahr verstorben. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) © Thomas Kaiser

Sportreferent LH Peter Kaiser zeigt sich tief betroffen. „Norbert Sattler war eine Legende im Kanu. Er war nicht nur auf der Slalomstrecke erfolgreich, sondern auch engagierter Trainer und galt in den USA als Star der damaligen Extrem-Wildwasserszene“, erinnert sich Kaiser und kondoliert den Hinterbliebenen. Norbert Sattler, der am 4. Oktober 1951 in Mauthen geboren wurde, gewann neben seiner Olympiamedaille ein Jahr später auch den Weltmeistertitel im Slalom-Einzelbewerb. 35-mal sicherte sich der Klagenfurter den österreichischen Staatsmeistertitel. Sattler arbeitete in Südafrika und Japan als Trainer. Nach seiner Rückkehr nach Österreich betrieb er eine Kajakschule.