Kochshow Brucker holt sich den Titel zum Dinner-Winner Bruck an der Mur - Der Brucker Niclas Neukamp erkochte sich beim „Perfekten Dinner“ den Sieg. Damit setzte er sich am Finalabend gegen vier Grazer*innen durch und ließ rund eine Millionen Zuseher aus Deutschland, der Schweiz und Österreich auf Bruck an der Mur blicken. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) Der Brucker "Dinner-Winner" Niclas Neukamp gewinnt "Das perfekte Dinner" © Kerstin Neukamp

Nach einer aufregenden und sehr unterhaltsamen Woche, in der fünf Hobbyköche – davon vier Kandidatinnen aus Graz und ein Kandidat aus Bruck an der Mur – gegeneinander antraten und jeden Tag füreinander kochten, steht es jetzt fest: Niclas Neukamp holte mit 37 von 40 möglichen Punkten den Sieg nach Bruck an der Mur.

Kulinarische Reise

Mit einem Menü unter dem Motto „Gaumenurlaub“ konnte er seine Gäste auf eine kulinarische Reise mitnehmen. Es gab „Lachs in Japan“, gefolgt von „Hirsch in Thailand“ und „Schokolade in Amerika“.

Rund eine Millionen Zuschauer

Insgesamt schauten dem Brucker am Freitagabend laut Fernsehsender VOX rund eine Millionen Menschen beim Kochen zu und blickten somit auch nach Bruck an der Mur, wo am Hauptplatz u.a. am Wochenmarkt gedreht wurde und die Altstadt ins rechte Licht gerückt wurde.