Diskussion SPÖ für mehr Transparenz bei Haus Graz-Finanzen und „Reiseaktivitäten" Graz - Mehr Transparenz – und das auf unterschiedlichsten Ebenen - forderte heute die SPÖ im Gemeinderat ein.

Zum einen plädierte Daniela Schlüsselberger für eine größere Nachvollziehbarkeit bei Geldflüssen zwischen der Stadt Graz und ihren Beteiligungen und Gesellschaften, zum anderen sprach sich Michael Ehmann für die Offenlegung von Reiseaktivitäten und deren Finanzierung von Mitgliedern der Stadtregierung, des Gemeinderates und des Bezirksrates ein, sofern sie dabei als Mandatsträger oder Funktionsträger in Erscheinung treten.

"In einer Demokratie gibt es nichts Wichtigeres als die informierte Wählerin und den informierten Wähler" Stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Daniela Schlüsselberger

Geldflüsse der Stadt

“Was einfach klingt, ist aber in der Umsetzung alles andere als einfach. Will man sich die Geldflüsse der Stadt Graz ansehen, stößt man hier schnell an die Grenze des Machbaren: Das ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit“, erzählt Schlüsselberger. Vielmehr brauche es eine komplette, transparente jährliche Übersicht über alle Geldflüsse zwischen der Stadt Graz und den Beteiligungen bzw. Eigenbetrieben. „Denn nur damit kann die nötige Transparenz geschaffen werden“, betonte Schlüsselberger.

Transparenz bei Auslandsreisen

Transparenz auf einer völlig anderen Ebene forderte SPÖ-Klubvorsitzender Michael Ehmann ein – und zwar bei den „Reiseaktivitäten“ städtischer Mandatar also der Mitglieder der Stadtregierung, des Gemeinderates und der Bezirksräte. Wobei Ehmann eine ursprüngliche Initiative der NEOS, die sich lediglich auf Auslandsreisen außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes konzentrieren wollten, auf alle Auslandsreisen ausweitete. Präsidialamt und Magistratsdirektion sollen jetzt den Vorschlag für eine Richtlinie ausarbeiten, die diese Transparenz gewährleistet und insbesondere auch die Offenlegung der Finanzierung über allfällige Förderungen berücksichtigt, sofern man als Mandatsträger der Stadt Graz oder als Funktionsträger bei solchen Auslandsreisen in Erscheinung tritt.

Frauen sind am meisten betroffen

Ein ewig heißes Eisen machte einmal mehr Anna Robosch in der Fragestunde zum Thema: die Teilzeitbeschäftigungen. Denn Faktum ist, dass viele Teilzeitbeschäftigte – und vornehmlich sind es Frauen – nicht freiwillig in diesen Beschäftigungsverhältnissen sind, sondern lieber Vollzeit arbeiten würden. Eine Teilzeitbeschäftigung ist in den allerwenigsten Fällen für eine eigenständige Existenzsicherung ausreichend, es sind immer wieder Frauen, die dadurch in materielle Abhängigkeit geraten oder trotz ihrer Erwerbstätigkeit auf die Mindestsicherung angewiesen sind“, weiß Robosch.

Tempo 30 Straßen sind eine Scheinsicherheit

Seit SPÖ-Verkehrssprecher Manuel Lenartitsch die teils schlechte Beschilderung von Tempo 30 Straßen zum Thema gemacht hat, wird er aus fast allen Stadtbezirken mit diesen Problemen nahezu überrollt: „Die Klagen sind immer wieder dieselben: Autofahrer halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, die Rechtsregel werde ignoriert – aus Sicht vieler Anrainer sorgen mittlerweile ,ihre‘ Tempo 30-Straßen nur für eine Scheinsicherheit“, zieht Lenartitsch Bilanz.

Fehlalarm: Blackout

Einige Verunsicherung bei vielen Eltern hatten kürzlich in den Grazer Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen verteilte Informationen in Sachen Blackout-Vorsorge hervorgerufen. „Was vielleicht gut gemeint war, hat aber leider für Irritationen bis hin zur Panik gesorgt“, betont SPÖ-Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger. „Vorsorge ja, aber bitte ohne Verunsicherung und Panikmache!“