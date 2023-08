Auftritt

Premiere im Schauspielhaus Graz: „Das Reich: Hospital der Geister“

Graz - Der Premierenempfang von „Das Reich: Hospital der Geister“ in der Regie von Jan-Christoph Gockel fand am Freitag, den 20. Jänner, in HAUS EINS des Schauspielhaus Graz statt.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (64 Wörter)