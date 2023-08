Unterstützung Die Arbeiterkammer Steier­mark bietet Info­früh­stücke für werdende Eltern an Steiermark - Expertinnen der Arbeiterkammer, des AMS und der Kinderdrehscheibe beantworten Fragen zu Mutterschutz, Elternkarenz, Kinderbetreuungsgeld, Elternteilzeit oder Jobsuche mit Kind. Auftakt in den Kammersälen der Arbeiterkammer Steiermark in Graz. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) Cordula Schlamadinger, Bernadette Pöcheim und Christina Lind beim Infofrühstück in Graz © AK Stmk/Buchsteiner

An die 150 werdende Eltern informierten sich am 19. Jänner 2023 in den Grazer Kammersälen beim Arbeiterkammer-Infofrühstück zu Themen wie Mutterschutz, Papamonat, Elternkarenz, Kinderbetreuungsgeld, Wiedereinstieg in Elternteilzeit, Jobsuche mit Kind oder Förderungen und steuerliche Absetzmöglichkeiten.

15 Termine steiermarkweit

Seit 2008 führt die Arbeiterkammer Steiermark die Infofrühstücke durch. Waren es anfangs noch vier Veranstaltungen pro Jahr, sind es mittlerweile 15 Termine, die in Graz und allen Arbeiterkammer-Außenstellen abgehalten werden. Bisher haben rund 7.000 (werdende) Mamas und Papas die Chance, sich kostenlos zu informieren und beraten zu lassen, wahrgenommen.

"Die Infofrühstücke werden sehr gut angenommen. Wir bieten eine gute Vorab-Information. Für viele der Kleinen die erste außerhäusliche Betreuung und auch eine gute Erfahrung für die Eltern" Arbeiterkammer Frauenexpertin Bernadette Pöcheim