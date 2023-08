Zusammenarbeit Caritas Steiermark unterstützt die „Wir retten die Welt! Bist du dabei?“-Kampagne Steiermark - Mit Nora Tödtling-Musenbichler unterstützt die Direktorin der Caritas Steiermark die „Wir retten die Welt! Bist du dabei?“-Kampagne des Social Business Hub Styria. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (337 Wörter) Mit Nora Tödtling-Musenbichler unterstützt die Direktorin der Caritas Steiermark die „Wir retten die Welt! Bist du dabei?“-Kampagne. © Nadja Fuchs

Die 39-Jährige spricht bei einem Interview mit der Social Business Hub Styria über ein Umdenken in der Gesellschaft, die wichtige Bedeutung von Solidarität in Krisenzeiten und wie kleine Ideen oft zu großen Veränderungen führen können.

Die größte Herausforderung der jetzigen Zeit

“Ich glaube, die größte Herausforderung der jetzigen Zeit ist, dass wir von einer Krise in die nächste kommen und wir mittlerweile jüngere Generationen haben, die mit Krisen nicht so vertraut sind wie ältere. Dadurch ist unser Weltsystem ziemlich ins Rütteln gekommen”, erzählt Nora Tödtling-Musenbichler.

Mut ist das wichtigste Mittel

“Ich denke, dass Mut auf jeden Fall das wichtigste Mittel ist, damit Veränderung möglich ist. Und auch Vertrauen – einerseits in andere, andererseits auch in sich und seine eigenen Stärken und Talente. In meiner Biographie war Pfarrer Wolfgang Pucher eine sehr prägende Gestalt. Er hat immer gesagt „Geht nicht, gibt’s nicht“ und dass es zur

Veränderung Mut braucht”, so Tödtling-Musenbichler.

Unternehmen der Mitmenschlichkeit

“Ich sehe die Caritas als ein Unternehmen der Mitmenschlichkeit und das soll nicht nur für diejenigen spürbar sein, für die wird da sind wie Menschen in Not, ältere Menschen oder Kinder und Schülerinnen, sondern auch nach Innen. Ich sehe in meiner Position als Direktorin keine besondere Stellung, sondern ich bin Teil des Systems und ich übernehme die Hauptverantwortung”, erwähnt die 39-Jährige.

Zusammenarbeit mit der Social Business Hub Styria

Nora Tödtling-Musenbichler sieht die Zusammenarbeit mit der Social Business Hub Styria als Vernetzungs- und Unterstützungsfunktion sehr bereichernd. “Was ich toll finde ist, dass es ein Netzwerk ist, wo man sich austauschen kann, wo man auch kompetent Fragen beantwortet bekommt, denn oft ist der erste Impuls, dass man etwas verändern möchte und nicht so sein will wie die anderen. Man hat eine Idee, aber man weiß noch nicht, wo sie einen hinführt. Es ist darum wichtig, Menschen zusammenzubringen, die gute Ideen haben, Know-how einzubringen”, erzählt Tödtling-Musenbichler.

Nora Tödtling-Musenbichler. seit Juli 2022 Direktorin der Caritas Steiermark studierte einige Semester Theologie an der Karl- Franzens-Universität Graz absolviert derzeit einen Masterlehrgang in „Social Management“.