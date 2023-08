Heute in Villach Mit Akrobaten & Showeinlage: SPÖ-Auftakt mit Kaiser und Rendi-Wagner Kärnten - In Villach fand heute der SPÖ-Auftakt zur Landtagswahl statt. Mit dabei waren unter anderem Landeshauptmann Peter Kaiser, SPÖ-Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner, Villachs Bürgermeister Günther Albel und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (363 Wörter) © SPÖ Kärnten/ Erich Varh

Der Startschuss der SPÖ in die diesjährigen Landtagswahlen verlief keineswegs leise: Mit Akrobaten und Showeinlagen wurde der Wahlauftakt gebührend gefeiert. Das erklärte Ziel: Die SPÖ will heuer über 50 Prozent der Stimmen gewinnen.

"Gewinnen wir gemeinsam für Kärnten und seine Menschen diesen Marathon - immer an der Seite der Menschen, nehmen wir als Team diese Verantwortung an" Landeshauptmann Peter Kaiser

Die Kandidaten

„36 Frauen und 36 Männer treten bei der Landtagswahl für die SPÖ Kärnten an, 64 Prozent dieser Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zum ersten Mal einer Landtagswahl. Unser Team ist eine ausgewogene Mischung aus jung und alt, aus verschiedensten Berufssparten, vereint in dem Ziel, Kärnten in eine gute, lebenswerte, gesunde, enkeltaugliche und erfolgreiche Zukunft zu führen – mit Peter Kaiser als verlässlichen und erfahrenen Landeshauptmann an der Spitze“, so SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.

Wahlmarathon: 42 Stationen in Kärnten

Im Moment findet im Congress Center Villach der offizielle Wahlauftakt der SPÖ Kärnten statt – angelehnt an den sportbegeisterten Spitzenkandidaten und mehrmaligen Ironman-Finisher, Peter Kaiser, startet die SPÖ Kärnten in den dann verbleibenden 42 Tage bis zur Wahl einen „Marathon“ mit über 42 Stationen und Präsentationen über ganz Kärnten verteilt. Um Einblick in aktuelle Vorhaben zu geben und natürlich die jeweiligen regionalen Kandidatinnen und Kandidaten zu präsentieren.

Drei klare Ziele

„Wir wollen nach diesem Marathon, beim Zieleinlauf am 5. März, mit unserem Ergebnis drei klare Ziele erreichen: 1. Eine Bestätigung unseres bisherigen Weges! 2. Dass wir weiter gestalten können und 3. Das Ergebnis soll ganz klar all jenen eine Absage erteilen, die versucht sind am Willen der Wähler vorbei den Landeshauptmann zu zu stellen,“ erklärt Kaiser.

“Für was die SPÖ steht”

„Wir haben durch die Medien ja bereits erfahren, dass die politischen Mitbewerber alle gerne Landeshauptmann wären, selbst wenn sie mit großem Rückstand ins Ziel stolpern – unser Programm ist da wesentlich weiter und inhaltlich tiefgreifender gefasst und hat den Fokus mehr auf die Menschen unseres Landes gesetzt, als auf persönliche Karriereziele. Wir wollen den Kärntnerinnen und Kärntner über die nächsten Wochen weiter vermitteln, für was die SPÖ Kärnten und LH Kaiser stehen, was die konkreten Zukunftspläne sind und letztlich welchen Herausforderungen wir uns jetzt gemeinsam und solidarisch stellen müssen“, so Sucher abschließend.