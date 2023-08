Nach 60 Jahren endlich saniert Neue Tratten­grabenbrücke feierlich eröffnet Hermagor - Es war eines der größten Brückenbauprojekte des Vorjahres in Kärnten: Der Neubau der Trattengrabenbrücke in Maria Luggau im Lesachtal. Nach fast 60 Jahren wurde die baufällige und gewichtsbeschränkte Brücke an der B111 Gailtal Straße durch eine neue aus Stahlbeton ersetzt. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (285 Wörter) Die neue Trattengrabenbrücke wurde feierlich eröffnet. © Büros LR Schuschnig und LR Gruber

„Damit gehört nun auch die letzte gewichtsbeschränkte Landesbrücke im Lesachtal der Vergangenheit an. Es ist eine große Investition für die Bevölkerung im Lesachtal und für ganz Oberkärnten“, sagte Landesrat Sebastian Schuschnig in Vertretung von Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber am Freitag bei der offiziellen Brückeneröffnung. Rund 100 Festgäste und Gemeindebürger nahmen an der Eröffnung teil.

In nur vier Monaten saniert

In den Neubau wurde aus dem Straßenbaureferat von Landesrat Gruber eine Million Euro investiert, weitere 30.000 Euro steuerte die Gemeinde Lesachtal bei. Binnen vier Monaten wurde der Altbestand abgerissen und die neue Brücke errichtet, auf der nun auch Platz für einen Gehweg ist. Zusätzlich wurden auch die Straßenanschlüsse saniert. In dieser Zeit war die B111 im Baustellenbereich gesperrt, der Verkehr wurde über eine eigens eingerichtete Umfahrungsstraße entlang der Gail geführt.

Zehn Millionen in die B111 investiert

„Eine moderne Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft im ländlichen Raum. Die ländlichen Regionen zu stärken bedeutet, in sie zu investieren“, sagt Schuschnig. „Alleine das Straßenbaureferat hat in den letzten Jahren rund zehn Millionen Euro in die B111 investiert. Wir werden diesen Weg konsequent fortsetzen und auch weiterhin für Verkehrssicherheit an dieser zentralen Lebensader im Gailtalsorgen“, erklärt Straßenbaureferent Gruber.

Gesegnet und geöffnet

Die Arbeiten waren planmäßig im Oktober 2022 beendet, jetzt im neuen Jahr erfolgte die offizielle Eröffnung mit Segnung, die Prior und Pfarrer Silvo M. Bachorik durchgeführt hat. Neben Landesrat Sebastian Schuschnig waren auch Bürgermeister Johann Windbichler, der Leiter des Straßenbauamtes Villach Hubert Amlacher mit Projektleiter Klaus Zeber sowie zahlreiche weitere Gäste anwesend.