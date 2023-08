Spielstart 17.30 Uhr Heim­spiel am Sonn­tag: VSV und HK Olimpija stehen sich am Eis gegen­über Villach - Am morgigen Sonntag, dem 22. Jänner, kommt der HK SZ Olimpija in die Villacher Stadthalle. Spielstart ist um 17.30 Uhr. Nach dem knappen Heimsieg gegen die Graz99ers hoffen die "Adler" auch beim Spiel gegen Laibach auf weitere drei Punkte. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (337 Wörter) © VSV / Krammer

Vier Spiele, vier Heimsiege in Serie – die Bilanz der „Adler“ zuletzt kann sich absolut sehen lassen. Das Team von VSV-Headcoach Rob Daum sammelt fleißig Punkte, um jetzt schon die Basis dafür zu schaffen, damit man am Ende unter den Top 6 steht.

Knapper Heimsieg gegen Graz

Dass für jeden einzelnen Sieg jedoch ein hartes Stück Arbeit vonnöten ist, haben die Blau-Weißen auch zuletzt beim knappen 3:2-Heimsieg gegen die Graz 99ers gesehen. Aber: Es sind genau diese knappen Siege, die besonders süß schmecken. Auch wenn es gegen die 99ers wohl nicht die beste Saisonleistung der Blau-Weißen war. Wichtig war am Ende der Sieg und weitere drei Punkte, die den Abstand zum Tabellen-Siebten, dem KAC, auf zehn Punkte anwachsen ließen.

Jeder Punkt zählt jetzt

Es geht für Derek Joslin und Co. Schlag auf Schlag weiter. Schon morgen, Sonntag (Stadthalle Villach, Beginn: 17.30 Uhr), kommt der HK SZ Olimpija aus Laibach zum Karawanken-Derby nach Villach. VSV-Goalgetter Anthony Luciani, der dabei sein 200. Ligaspiel absolvieren wird, hat wiederum viel vor: „Wir wollen gewinnen, den nächsten Dreier holen. Es zählt jetzt auf eigenem Eis jeder Punkt, vor allem auch, weil wir im Februar im Grunddurchgang von sechs Matches gleich vier Mal auswärts antreten müssen. Ich fühle mich sehr gut und hoffe, dass ich gegen die Laibacher wiederum meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir gewinnen. Nichts anderes zählt.“ Anthony Luciani, der erst kürzlich seinen Vertrag beim VSV um eine weitere Saison verlängert hat, spielt aktuell in ausgezeichneter Form, punktet nahezu in jedem Spiel. Er bildet insbesondere mit Center Alexander Rauchenwald ein brandgefährliches und kongeniales Duo.

Bisherige Duelle gegen Olimpija

In den bisherigen Saisonduellen hatten die „Adler“ gegen Olimpija zwei Mal die Nase vorn: In Laibach gab es einen 5:2-Auswärtssieg aber auch eine 2:4-Niederlage. In der Stadthalle hingegen haben die Blau-Weißen das bisher einzige Duell mit 6:2-Toren für sich entschieden. Fehlen werden den „Adlern“ morgen weiterhin die Langzeitverletzten Julian Payr und Elias Wallenta.