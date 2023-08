Spielbeginn um 17.30 Uhr Auswärts­spiel am Sonn­tag: KAC trifft auf HC Inns­bruck Klagenfurt - Der EC-KAC tritt am Sonntag, dem 22. Jänner, beim HC Innsbruck an. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr. Erst am Freitag konnten die Rotjacken einen Sieg beim Penaltyschießen gegen die Vorarlberger Pioneers einheimsen. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (475 Wörter) © 5min.at

Der EC-KAC beendete seine mit vier Spielen längste Niederlagenserie der laufenden Saison am Freitag mit einem mühevollen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen bei den Pioneers Vorarlberg. Der aktuell auf Platz sieben rangierende KAC performte in der Fremde zuletzt so, dass er regelmäßig Zählbares einfahren konnte: In sieben der jüngsten acht Auswärtsspiele punktete der EC-KAC.

HC Innsbruck und KAC standen sich schon 120 Mal gegenüber

Der HC Innsbruck, von 2000 bis 2009 und seit 2012 durchgehend in Österreichs höchster Spielklasse vertreten, bestritt bislang 120 Ligaspiele gegen den EC-KAC. 70 dieser Duelle gingen an den KAC, 50 Mal konnten sich die Haie durchsetzen. Die Tiroler entschieden auch alle drei bisherigen Konfrontationen in der laufenden Saison für sich und rehabilitierten sich damit für ihre bescheidene Erfolgsbilanz gegen die Rotjacken in der jüngeren Vergangenheit, waren in den vergangenen vier Spielzeiten doch zwölf der 16 direkten Begegnungen an den EC-KAC gegangen. In der zweifachen Olympiastadt trat Klagenfurt bislang 59 Mal gegen den HCI an und auch wenn das daraus resultierende Fazit (mit 33 gegenüber 26 Siegen) zu Gunsten der Haie ausfällt, so war die TIWAG Arena zuletzt kein ganz schlechter Boden für Rot-Weiß: Das Team von Petri Matikainen und Juha Vuori setzte sich bei sieben seiner jüngsten neun Auftritte in Innsbruck durch und blieb dabei drei Mal auch ohne Gegentor.

Das letzte Spiel gegen Innsbruck

Erst neun Tage vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen, am 13. Januar, standen sich die beiden Teams letztmals gegenüber, der damalige Tabellenführer aus Innsbruck setzte sich vor 4.029 Zuschauern in der Heidi Horten-Arena mit 2:1 durch. Sämtliche drei Treffer fielen im ersten Spielabschnitt: Auf die HCI-Führung nach nur 45 Sekunden (Daniel Leavens) antworteten die Rotjacken mit dem Ausgleich bei „Fünf-gegen-Drei“ (Rok Tičar), in Minute 19 traf Tyler Coulter mit Hilfe des Schlittschuhs eines Klagenfurter Verteidigers zur Entscheidung. Leichte spielerische Vorteile des EC-KAC (53,7 Prozent Puckbesitz) wirkten sich nicht auf die Torschussbilanz (28 zu 28) aus, die Gäste aus Tirol waren sogar deutlich besser darin, in die gefährlichen Bereiche der Offensivzone vorzudringen (zwölf Shots on Goal aus dem Slot gegenüber neun der Kärntner). Überzeugen konnten die Gastgeber vor allem im Penalty Killing: Sie blieben gegen das bis dahin effektivste Überzahlspiel der Liga in 8:44 Minuten bei numerischem Nachteil nicht nur ohne Gegentreffer, sondern minimierten die Haie auch auf lediglich 4:55 Minuten Powerplay- Zonenzeit und einen einzigen Torschuss.

Acht Langzeitverletzte beim KAC

Neben den acht Langzeitverletzten (Kele Steffler, Maximilian Preiml, Nick Petersen, Lukas Haudum, Thomas Koch, Johannes Bischofberger, Finn van Ee, Daniel Obersteiner), die fix ausfallen, ist für das Auswärtsspiel in Innsbruck auch der Einsatz von Mike Zalewski fraglich, der im Spiel am Freitag durch einen Stockschlag verletzt wurde und im Verlauf des Samstags genauer untersucht wird. Unabhängig von der Mitwirkung des Mittelstürmers rückt am Sonntag Tobias Piuk aus dem Future Team wieder in das Aufgebot der Kampfmannschaft auf.