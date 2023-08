Bis zu 50 cm Neuschnee im Gebirge Frau Holle bringt ab morgen noch mehr Schnee in die Steier­mark Steiermark - Bereits ab morgen soll es in der Steiermark wieder mehr schneien. Im Gebirge kommen bis Dienstag sogar bis zu 50 Zentimeter Neuschnee auf. Lediglich im Grazer Becken ist mit Regenschauer zu rechnen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © 5min.at

Frau Holle stattet der Steiermark bereits am Sonntag wieder einen Besuch ab. “Von Südosten her breiten sich ab Sonntagnacht Schneefälle auf Osttirol, Kärnten und die Steiermark aus”, informiert der Wetterdienst “Skywarn”. Für Graz sieht die Prognose allerdings etwas triste aus: Hier ist eher mit Regenschauer zu rechnen. Die Niederschläge sollen sogar bis Dienstag anhalten. “Dabei können im Bereich der Karawanken, sowie entlang der Koralm über 50 cm Neuschnee zusammenkommen”, so der Wetterdienst.