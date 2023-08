Gute Besserung Ver­letzungen nach Sturz: Saison­ende für Julian Schütter Steiermark - Der steirische Skirennläufer ist am heutigen Samstag bei der Abfahrt in Kitzbühel gestürzt. Dies bedeutet nun das vorzeitige Saisonende für Julian Schütter. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (239 Wörter) © pixabay.com

Für Skirennläufer Julian Schütter ist die Saison vorzeitig beendet. Der Steirer zog sich am Samstag mutmaßlich schon vor seinem Sturz in der Hahnenkammabfahrt einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Meniskusverletzung im linken Knie zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Kitzbühel. Schütter wird am Sonntag in der Privatklinik Hochrum bei Innsbruck operiert.

„Schade, dass meine Saison so zu Ende geht, ich war mir aber dem Risiko immer bewusst. Jetzt hoffe ich, dass die Operation gut verläuft und ich dann rasch mit der Rehabilitation beginnen kann“, erklärte der 24-Jährige, der noch selbst ins Ziel runterfuhr. Schütter kam in seiner ersten Weltcupsaison fünfmal in die Top 30 und hatte auch gute Chancen, bei der WM in Courchevel/Meribel zumindest in den Abfahrtstraining starten zu dürfen.