Bis zu 50 cm Neuschnee im Gebirge Noch mehr Schnee: Am Sonn­tag kommt Frau Holle wieder Kärnten - Bereits ab morgen soll es in Kärnten wieder schneien. Im Gebirge kommen bis Dienstag sogar bis zu 50 Zentimeter Neuschnee auf. Im Klagenfurter Becken ist mit 10 bis 20 Zentimeter zu rechnen. von Sabrina Tischler

Kaum klingt der Schneefall etwas ab, stattet Frau Holle schon wieder ihren nächsten Besuch in Kärnten ab. “Morgen greifen von Osten her neue Schneefälle auf Österreich über. Dabei schneit es östlich der Linie Salzburg-Villach, meist aber nur leicht”, informiert der Wetterdienst “Skywarn”.

Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee im Gebirge

In der Nacht auf Montag geht es schließlich weiter mit den Schneefällen auf Kärnten. Lediglich im Lavanttal soll es meist regnen. “Diese besonders in Unterkärnten und der Weststeiermark intensiven Niederschläge halten bis Dienstag an. Dabei können im Bereich der Karawanken, sowie entlang der Koralm über 50 cm Neuschnee zusammenkommen”, so der Wetterdienst. Wenn die Temperaturen nicht zu sehr ansteigen, könnten auch im Klagenfurter Becken zwischen 10 und 20 Zentimeter Neuschnee anstehen.