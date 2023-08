Aushängeschilder Kärntens Genuss­land Kärnten: Diese Betriebe wurden aus­gezeichnet Kärnten - Auch heuer wurden auf der Kärntner Agrarmesse die Genussland Kärnten Erfolgsgeschichten ausgezeichnet. In sieben Kategorien wurden langjährige Partner, bemerkenswerte Personen und außergewöhnliche Betriebe vor den Vorhang geholt und für ihre Leistungen geehrt. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (466 Wörter) Die ausgezeichneten Betriebe mit Genussland Kärnten Obfrau Barbara Wakonig, Landesrat Martin Gruber, Genussland Kärtnen Geschäftsführerin Michaela Burgstaller und Genussland Kärnten Botschafter Marco Krainer © Genussland Kärnten/Jannine Töglhofer

Inzwischen ist das Genussland Kärnten mit 404 Genussland Kärnten Produzenten, 112 Kärntner Genuss Wirte, 72 Genussland Kärnten Handelspartnern und 15 Kärntner Genuss Schulen zu einem kulinarischen Netzwerk gewachsen, das nicht nur in Kärnten, sondern weit über die Grenzen hinaus seinesgleichen sucht. Trotzdem gibt es Betriebe, die durch ihr Tun, ihre Innovationen oder durch ihr großes Herz zur Regionalität besonders hervorstechen. Diese wurden am Samstag im Zuge der Agrarmesse vom Genussland Kärnten unter Obfrau Barbara Wakonig und Landesrat Martin Gruber ausgezeichnet.

Sie wurden “Kärntner Genuss Wirt des Jahres”

Mit dem Kärntner Genuss Wirt des Jahres 2023/24 ausgezeichnet wurde Familie Teuschl mit ihrem Gastronomiebetrieb „Die Stubn“ in St. Kanzian. Gottfried Teuschl und sein Team leben das Genussland Kärnten jeden Tag. In der Stubn werden ausschließlich Produkte von regionalen Anbietern verarbeitet. Ob frischen Fisch der Familie Payr, frisches Gemüse von der Familie Komar und Cik oder das herrliche Krappfelder Bauernhofeis – regionaler Genuss steht hier an erster Stelle.

Familie Mischkulnig: “Genussland Kärnten Produzent des Jahres”

Familie Mischkulnig aus St. Egyden darf sich über die Auszeichnung „Genussland Kärnten Produzent des Jahres 2023/24″ freuen. Begonnen als Milchviehbetrieb, werden jetzt am Bauernhof Happe Kartoffel und Karotten in vielen Sorten angebaut. Der Produzent des Jahres beliefert über dreißig Kärntner Genuss Wirte und elf Genussland Kärnten Partner – und das höchstpersönlich.

Gottfried Teuschl von der Stub’n in St. Kanzian darf sich über die Auszeichnung Genuss Wirt des Jahres 2023/24 freuen © Genussland Kärnten/Jannine Töglhofer Für ihren Einsatz wurde Monika Oblak vom Adeg Arriach ausgezeichnet © Genussland Kärnten/Jannine Töglhofer Für ihre innovativen Ideen wurde Anna Tauschitz vom Biohof Tauschitz mit der „Genussland Kärnten Innovation des Jahres 2023/24 ausgezeichnet © Genussland Kärnten/Jannine Töglhofer Zum Produzent des Jahres 2023/24 wurde Familie Mischkulnig aus St. Egyden ausgezeichnet © Genussland Kärnten/Jannine Töglhofer Kärnten Card Geschäftsführer Anton Faschnig nahm die Auszeichung „Genussland Kärnten Kooperation des Jahres 2023/24 entgegen © Genussland Kärnten/Jannine Töglhofer

Titel “Genussland Kärnten Innovation des Jahres” geht an Familie Tauschitz

Inkawurzeln, Tomatillos oder Melonen – keine typischen Pflanzen, die man hier in Kärnten findet. Außer bei Familie Tauschitz in Hörtendorf bei Klagenfurt. Hier baut Anna Tauschitz gemeinsam mit ihrem Mann Joel aus Argentinien neben traditionellen Lebensmitteln wie Erdäpfel, Tomaten, Kürbis und vieles mehr auch Außergewöhnliches an. Bei Familie Tauschitz sind verschiedenste Produkte direkt am Hof im Selbstbedienungsladen oder im BIO-Gemüsekisterl erhältlich.

Weitere ausgezeichneten Betriebe Genussland Kärnten Handelspartner des Jahres 2023/24 Christian Filippitsch

Genussland Kärnten Kooperation des Jahres 2023/24 Geschäftsführer der Kärnten Card Anton Fasching

Genussland Kärnten Lebenswerk Mostbauer Franz Lauritsch aus St. Egyden.

Genussland Kärnten Anerkennungspreis 2023/24 Monika Oblak und ihr Team vom ADEG-Geschäft, als Nahversorger während des Unwetters in Treffen und Arriach



“Sie alle sind Aushängeschilder für regionale Qualität”

Für Agrarlandesrat Martin Gruber zeigen diese Erfolgsgeschichten, wie viel persönliches Engagement, Fleiß und Herzblut die Genussland Kärnten-Betriebe in ihre Arbeit stecken: „Sie alle sind Aushängeschilder für geprüfte, regionale Qualität und Botschafter für unsere heimische Landwirtschaft. Regionalität macht uns unabhängiger, Regionalität sichert unsere Versorgung auch in Krisenzeiten. Deshalb danke ich allen Genussland Partnern und Betrieben für ihren Einsatz.“

600 Genussland Kärnten Lizenzpartner

„Ich als Obfrau des Genussland Kärnten bin besonders stolz auf die sieben ausgezeichneten Betriebe, die stellvertretend für rund 600 Genussland Kärnten Lizenzpartner stehen. Es ist nicht selbstverständlich sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hinter die Regionalität zu stellen und Kärnten mit seinen köstlichen Produkten über die Grenzen hinaus zu repräsentieren“, so Obfrau Barbara Wakonig, die auf der Agrarmesse selbst mit dem großen Ehrenzeichen des Landes ausgezeichnet wurde, abschließend.