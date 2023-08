Körperverletzung Mit Bierglas ins Gesicht geschlagen: Schlägerei artete aus Klagenfurt - In Klagenfurt eskalierte gestern Abend ein Streit, bei dem ein Mann so stark verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus musste. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Gestern Abend, gegen 20 Uhr, gerieten ein 37-jähriger Villacher und ein 36-jähriger Klagenfurter vor einem Lokal in Klagenfurt (Waidmannsdorf) in einen Streit. Warum, ist noch unklar. Plötzlich schlug der 37-Jährigen dem 36-Jährigen mit einem Bierglas ins Gesicht. Sofort flüchtete der Angreifer, konnte aber kurze Zeit später von einer Polizeistreife in der Nähe des Tatortes aufgegriffen, festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert werden. Sein Opfer wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.