Körperverletzung

Im Streit: Klagenfurter (20) stieß eigene Mutter zu Boden

Klagenfurt - Gestern Abend, gegen, 22.25 Uhr, stieß ein 20-jähriger Klagenfurt in Zuge eines Streitgespräches seine 41-jährige Mutter in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt zu Boden. Dabei wurde die 41-Jährige verletzt.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (61 Wörter)