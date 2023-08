Beschluss soll am Dienstag erfolgen Grenze zu Slowenien: 855.300 Euro für mehr­sprachige Kindergärten Kärnten - Mit 855.300 Euro wird der Kärntner Volksgruppen-Kindergartenfonds im Geschäftsjahr 2023 dotiert. Der entsprechende Beschluss soll laut Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser am Dienstag in der Regierungssitzung erfolgen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) © pexels.com

Aus dem Fonds werden zwölf private zwei- und mehrsprachigen Kindergärten im Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe gefördert. Diese Einrichtungen betreiben insgesamt 20 Gruppen mit 462 Kindern. 18 dieser Gruppen sind im Volksgruppen-Kindergartenfonds aufgenommen.

Wesentliche Säule im Bildungsbereich

„Das Fundament für ein erfolgreiches und erfülltes Leben wird im Kindesalter gelegt. Deswegen ist es mir ein Herzensanliegen, seitens der Landespolitik alles zu tun, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. In Kärnten sehen wir die Elementarpädagogik als wesentliche Säule im Bildungsbereich. Das unterstreichen wir durch gesetzliche Rahmenbedingungen, die entsprechende Infrastruktur, Ausbildung, Entlohnung und Wertschätzung der Pädagoginnen und Pädagogen“, betont Kaiser. Investitionen in die Bildung seien Investitionen in unser aller Zukunft. Der Landeshauptmann hebt zudem den Stellenwert der Zwei- und Mehrsprachigkeit hervor. „Gerade hier im Alpen-Adria-Raum, im Herzen Europas eröffnet uns das Leben der Sprachen schon durch die Kleinsten großartige Zukunfts-Chancen, bringt neue Sichtweisen und Impulse“, sagt Kaiser.