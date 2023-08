Gerade erst den Führerschein gemacht: Alko-Lenker (17) kracht mitten am Hauptplatz gegen Baum Voitsberg - In der Nacht auf Sonntag, 22. Jänner 2023, prallte ein 17-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum. Der junge Mann war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Verletzt wurde niemand. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (115 Wörter)

Der Bursche aus dem Bezirk Voitsberg war gegen 0.14 Uhr mit seinem Auto im Stadtgebiet von Bärnbach unterwegs. Laut Augenzeugen fuhr der 17-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit und fiel durch seine riskanten Fahrmanöver – der Fahrzeuglenker driftete immer wieder mit dem Auto – auf.

Feuerwehr im Einsatz

Am Hauptplatz Bärnbach endete die Spritztour jedoch. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen einen Baum. Beamte der Polizeiinspektion Voitsberg trafen den geschockten, aber unverletzten 17-Jährigen an der Unfallstelle an. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der Bursche wird angezeigt und muss seinen Führerschein nach kurzer Zeit wieder abgeben. Die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach vollzog die Fahrzeugbergung und Reinigung der Unfallstelle.